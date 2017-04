"De "mother of all bombs" (Massive Ordnance Air Blast of MOAB, nvdr.) is de zwaarste niet-nucleaire bom die de Amerikanen in huis hebben. Die weegt zo'n 10.000 kilogram, het gewicht van bijna tien auto's. De MOAB is ook een thermobarische bom, die een enorme vuurbal en een enorme luchtverplaatsing veroorzaakt."

"Ze is niet geschikt om harde doelwitten uit te schakelen. De vuurbal zuigt alle lucht rond zich weg. Door de luchtverplaatsing kan je er heel grote gebieden mee "omverwerpen"."

"In Afghanistan is de MOAB gebruikt om een tunnelcomplex van IS te vernielen. Zo'n complex is vaak heel uitgestrekt en dus moeilijk te raken. De MOAB zuigt de lucht uit het hele complex, waardoor je alle strijders in de tunnels kan uitschakelen."