Naar eigen zeggen hadden de coalitie verkeerde coördinaten doorgekregen. Daardoor zijn Koerdische stellingen in de buurt van Raqqa aangevallen.

De Koerden hebben trouwens een nieuwe fase in het offensief tegen IS in Raqqa aangekondigd. Met luchtsteun van de VS hebben ze de aanval ingezet tegen een dorp even ten zuidwesten van Raqqa. Volgens de Koerden is het de bedoeling om IS in Raqqa te omsingelen voor de aanval tegen de stad zelf in te zetten.