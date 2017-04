Hevige brand tijdens islamitisch feest in Senegal

In het islamitisch bedevaartsoord Medina Gounass in het oosten van Senegal is een hevige brand uitgebroken tijdens een religieus feest. Volgens de Senegalese autoriteiten zouden minstens 20 mensen zijn omgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

