"Onze attaché van Defensie in Kinshasa heeft een brief ontvangen waarin staat dat onze militaire samenwerking wordt opgeschort", zegt de woordvoerder van de FOD Defensie aan Jeune Afrique. De informatie wordt bevestigd door een anonieme bron binnen het Congolese leger. "We zijn bezig met een inventaris van wat door deze samenwerking werd gedekt", zegt Defensie.

De vorige keer dat de samenwerking werd stopgezet, was in 1997, nadat Laurent-Désiré Kabila aan de macht was gekomen. Ze werd hersteld kort nadat de huidige president Joseph Kabila zijn vader was opgevolgd, in 2001.

België en Congo werken vooral samen om Congolese militairen op te leiden. Het Belgische leger heeft twee snelle interventieteams opgeleid die al zijn ingezet tegen rebellen in de Evenaarsprovincie en tegen rebellen in Oost-Congo. Vandaag begeleiden de Belgische militairen nog altijd Congolese soldaten op het terrein.