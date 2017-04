"Ik was er op 14 juli met mijn zus en broer", zegt Christophe (21). "Maar we moeten het vergeten, we mogen niet in de angst blijven hangen." Hij rookt nog een sigaret op het keienstrand in Nice voor hij gaat solliciteren bij een paar horecazaken op de Promenade. Als hij genoeg verdiend heeft, wil hij vertrekken uit Frankrijk. "Dit land zit vastgeroest, ik kan het niet goed uitleggen, maar het is alsof ze hier willen dat we voor alles schrik hebben." Stemmen gaat hij zeker niet doen op 23 april, ça c’est sûr et certain. "Moeten kiezen voor één iemand die ons land gaat leiden, ik vind dat absurd."

Serge (87) en Monique (76) hebben mekaar lang geleden in Nice leren kennen en sindsdien is het hun tweede thuis. Als ze het benauwd krijgen tussen hun vier muren in Parijs, dan zijn ze weg. De aanslag heeft daar niks aan veranderd. "We wonen op tien minuten van de Bataclan (de concertzaal waar 89 mensen doodgeschoten werden eind 2015, red.), als het ons moet overkomen dan zal het zo zijn. Kijk om je heen, het is vreselijk wat er gebeurd is, maar het houdt de mensen duidelijk niet tegen om naar hier te komen toch?"

Tijdens het weekend van de verkiezingen keert het koppel speciaal terug naar Parijs om te gaan stemmen. Monique grinnikt als we vragen voor wie. "Met de elf die ze ons voorschotelen, is dat niet gemakkelijk. Ik twijfel nog, maar misschien uiteindelijk toch voor Fillon. De extremen zijn uitgesloten voor ons en Macron, franchement, daar heb ik nog geen hoogte van gekregen."