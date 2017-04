Zo ging Hillary Clinton iets meer dan een jaar geleden al door het lint toen ze verrassend de voorverkiezingen in de industriestaat Michigan verloor aan de meer linkse Bernie Sanders. Michigan en andere staten in de regio hadden een thuismatch moeten zijn, maar Hillary trok er geen lessen uit en zou zes maanden later het presidentschap verliezen aan Donald Trump, net in die staten.

De auteurs beschrijven hoe een gefrustreerde en zwaar vermoeide Clinton erg zwaar uitviel naar haar eigen campagnestaf, maar nooit de schuld bij zichzelf legde. Pas in de laatste week voor de echte verkiezingen zou Clinton in allerijl nog campagne zijn gaan voeren bij blanke fabrieksarbeiders in de "Rust Belt", waar ze zich tevoren enkel richtte op de minderheden. Het was te laat, die mensen waren toen al op de hand van de Republikein Donald Trump.