De verdachte van Iraakse origine was gisteren opgepakt, maar tot nu toe heeft het Duitse gerecht hem nog niet met de aanslag in verband kunnen brengen. Hij zou begin vorig jaar via Turkije naar Duitsland zijn gekomen en zou in Irak een commando hebben geleid dat betrokken was bij ontvoeringen, smokkel, afpersing en moorden. In de zaak was ook een andere verdachte opgepakt. De woningen van de twee mannen worden nog steeds doorzocht.

Dinsdagavond was de spelersbus van voetbalploeg Borussia Dortmund net vertrokken naar het thuisstadion toen er drie explosies plaatsvonden. Eén speler raakte gewond aan de arm en de pols en een politieagent liep gehoorschade op.

Gisteren is een opeisingsbrief in drievoud opgedoken waaruit een verband moet blijken met terreurgroep IS, hoewel IS gewoonlijk geen opeisingsbrieven gebruikt.

Toch is er nog altijd geen duidelijkheid over de motieven voor de aanslag. De politie gaat nog altijd uit van een terroristische context, maar "dwingend" is dat niet, aldus een woordvoerster.