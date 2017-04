Op een gezamenlijke persconferentie na de top bleken weliswaar niet alle plooien gladgestreken, maar beide kampen sloegen toch een meer diplomatische toon aan.

Het belangrijkste concrete gevolg van de top is dat de luchtmachten van de VS en Rusland hun militaire communicatie in Syrië gaan herstellen. Die waren door Rusland verbroken na de Amerikaanse raketaanval op de luchtmachtbasis Shayrat die in handen is van Assad. Dat was een vergelding voor de chemische aanval op Khan Shaykhun waarbij eerder 89 mensen zijn gedood.

Die militaire communicatie is erg belangrijk, want zowel de VS als Rusland bombarderen in Syrië andere doelwitten en die communicatie moet verhinderen dat vliegtuigen van de beide landen elkaar onder vuur nemen. Het is overigens drummen in het Syrische luchtruim, want behalve de VS en Rusland, zijn daar ook toestellen van Assad zelf, Turkije, Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije, Arabische bondgenoten en andere landen zoals België actief. Ook Israël bombardeert af en toe doelwitten in Syrië.