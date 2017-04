Brigitte aarzelt of ze wel met ons wil spreken en op de foto wil ze al zeker niet. Ze krijgt het niet meer op een vriendelijke manier uitgelegd, vreest ze. Maar dan lucht ze toch haar hart. "Onze oudste zoon is 30 en met hem gingen we nog op skivakantie of naar zee. Onze twee jongste zonen gaan nog naar school en dat hebben we hen allemaal moeten ontzeggen. Zo hard is ons leven veranderd in 12 jaar tijd."

"Het is een gevaarlijk beroep geworden, als je bekijkt hoeveel schulden we de laatste jaren hebben gemaakt. En waarvoor? We komen zelfs niet meer aan een minimumloon (ongeveer 1.150 euro, red.). Vakantie zit er niet meer in en zonder een andere bron van inkomsten lukt het gewoonweg niet. We zijn op het punt gekomen dat we de schoolmaaltijden haast niet meer kunnen betalen."

François bijt op zijn lip als hij zijn vrouw bezig hoort, maar hij is niet het type dat openlijk de armen laat hangen. "Het is nog altijd een mooi beroep, natuurlijk, maar het wordt wel een beetje gecompliceerd."