Vreemd, want eerder had Poetin zich lovend uitgelaten over Trump en vice versa. In de VS loopt overigens een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van Russische hackers om de campagne van Trumps rivale, Hillary Clinton, te ondermijnen.

Net voor hij met Tillerson ging samenzitten, waarschuwde de Russische minister Lavrov de VS om niet nog eens een dergelijke aanval op het Assad-regime in Syrië uit te voeren.

Hoe het er nu echt aan toe gaat eens Tillerson en Lavrov samenzitten, zal later blijken. Lavrov zou ook duidelijkheid willen over wat de Amerikanen nu eigenlijk willen. Zo zijn er verschillen tussen de harde taal die VS-ambassadeur Nikki Haley gebruikt in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de iets "softere" aanpak door minister Tillerson.

Ook de snelle wijzigingen in de Amerikaanse veiligheidsstructuren onder Trump leiden internationaal tot verwarring. Dat slaat dan op het ontslag van veiligheidsadviseur Michael Flynn na nauwelijks drie weken en de recente herschikking van de nationale veiligheidsraad in Washington.