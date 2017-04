Het motief voor de aanslag is momenteel nog niet duidelijk, maar een terroristische link wordt niet uitgesloten. Een brief die in drievoud gevonden werd bij de plaats van de aanslag suggereert een extreem-islamitisch motief. In de brief wordt er onder andere geëist dat Duitsland stopt met de bombardementen op terreurgroep IS in Syrië en dat een Amerikaanse basis in Duitsland gesloten wordt. De brief wordt nog verder onderzocht door experten, maar een woordvoerder van de regering heeft al laten weten dat het ongewoon is dat een opeising met zo'n brief gebeurt.

Op internet circuleerde ook een tweede opeisingsbrief die afkomstig zou zijn uit het extreemlinkse, antifascistische milieu, maar volgens het parket is die verklaring minder geloofwaardig. "Na een eerste evaluatie zijn er grote twijfels bij de authenticiteit van deze opeising."