"Ca ne m’intéresse pas", zegt de vrouw in lederen pak vlakaf. Ze zit in een van de stadsparkjes in het centrum van Calais op een bankje te wachten op haar man. De rechterhand rust op haar motorhelm. “Politiek interesseert u niet?”, probeer ik nog. “Jawel, jawel”, zegt ze met de glimlach, “maar ik wil er niet over praten”. Ze is niet de eerste die het gesprek abrupt afbreekt eenmaal het over de presidentsverkiezingen gaat.

Het begint tot me door te dringen dat iedereen die ik aanspreek het onderwerp afblokt. Lucile die met haar hond Zumba een eindje met me mee wandelt, vertelt honderduit over de geschiedenis van Calais, maar moet er plots vandoor als ik over de verkiezingen begin. Robert in café Minck praat honderduit over de geneugten van koffie en Ricard en het zeezicht waar ie zo van geniet elke dag opnieuw. Maar zijn gezicht betrekt als het over politiek gaat. “We stoppen hier ma chérie”, is het enige wat hij nog zegt. Bij de kapster word ik vriendelijk ontvangen en is het een gekwetter van jewelste, tot het woord élections valt en iedereen wegkijkt. De kapster zet me vriendelijk maar zonder pardon buiten. “Bonne journée, au revoir.”

Wat is hier toch aan de hand?