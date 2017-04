"57 rue de Varenne" in het 7e arrondissement van Parijs. Dat is het adres dat netjes staat geschreven naast de naam van François Fillon op de gemeentelijke kieslijsten. Niet zomaar een adres, want daar is niets minder dan het Hôtel de Matignon gelegen, de ambtswoning van de Franse premier.

Nu was François Fillon van 2007 tot 2012 wel degelijk eerste minister van Frankrijk en woonde hij die tijd in Matignon. Maar na de verkiezingsnederlaag in 2012 moest hij Matignon verlaten en installeerde hij zich wat verderop in hetzelfde arrondissement. Maar zijn domicilie heeft de politicus van Les Républicains dus kennelijk nooit laten aanpassen op de kieslijsten. Het is het satirische weekblad Le Canard enchaîné die het nieuwtje brengt en het bericht is ook bevestigd aan Le Figaro.

Het domiciliefoutje werd al tijdens de voorverkiezingen bij Les Républicains gemeld aan Fillon, maar zijn ploeg was van oordeel dat zo'n adreswijziging niet hoeft zolang alles binnen dezelfde gemeente blijft, schrijft Le Canard enchaîné. Dat blijkt echter niet volledig te kloppen volgens de Franse wetteksten. En erger: de sanctie voor zo'n administratieve nonchalance is een mogelijke schrapping van de gemeentelijke kieslijsten.

Dat had een groot probleem kunnen opleveren voor François Fillon. Wie niet op de kieslijsten staat, kan niet gaan stemmen én kan zich ook geen kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Een hoogst onwaarschijnlijk scenario echter, want die sanctie kan enkel uitgesproken worden door de burgemeester en voor François Fillon is dat zijn partijgenote Rachida Dati. Pittig detail weliswaar: Fillon en Dati leven op erg gespannen voet met elkaar. Of hoe een domiciliefoutje de presidentiële ambities van Fillon had kunnen fnuiken.