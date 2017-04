Het Slovaakse Agentschap voor Geodesie, Cartografie en het Kadaster heeft verleden week alle media en officiële instellingen op de vingers getikt in verband met de berichtgeving over de brexit. Daarin werd regelmatig de benaming Groot-Brittannië gebruikt in de plaats van het voorgeschreven "Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland", of kortweg "Verenigd Koninkrijk".

Het agentschap, dat belast is met het afdwingen van het eenvormig gebruik van officiële namen van landen in publicaties, baseert zich op een obscure wet uit 1995, kort na de onafhankelijkheid van Slovakije, waarin staat dat de souvereine staat bestaande uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland enkel "Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland" of "Verenigd Koninkrijk" mag worden genoemd. Op overtredingen staat een boete van 7.700 euro.

Het agentschap zei dat het reageerde op tientallen klachten van lezers, en dat het eerst een seminarie over het correct gebruik van de terminologie wilde houden voor het boetes ging uitdelen. "Ons belangrijkste doel is om de bewustwording aan te wakkeren. We hebben in het verleden nog niemand beboet, maar nu zijn we klaar om de wet af te dwingen", zei het hoofd van het agentschap, Mária Fridrichová.

De meeste media hadden enkele dagen nadat ze de brief gekregen hadden, nog niets veranderd aan hun berichtgeving. "Ik denk dat de brief absurd is, en ik zal mijn redacteurs niet de opdracht geven om andere termen te gebruiken", zei de hoofdredacteur van de krant SME aan de Britse krant "The Guardian".

De officiële naam van Slovakije is de Slovaakse Republiek, maar Slovakije is wettelijk toegelaten in publicaties, net zoals Duitsland en Macedonië.

Overigens is de Britse ambassade in de hoofdstad Bratislava mogelijk ook in overtreding, aangezien ze zichzelf "Britse ambassade Bratislava" noemt, en niet "Ambassade van het Verenigd Koninkrijk. "Het officiële logo van de ambassade zegt 'British Embassy Bratislava', maar als dat vereist wordt, zullen we ons schikken naar de Slovaakse wet", zo zei een woordvoerster.