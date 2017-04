Er zijn 3 explosies geweest in de buurt van de spelersbus van de Duitse eersteklasser Borussia Dortmund. Het incident vond plaats op de kruising tussen Wittbräucker Straße en de Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten op zo'n 13 kilometer van het voetbalstadion en vlak bij het hotel waar de spelers verblijven. De explosieven bevonden zich volgens de politie in een haag die zouden zijn afgegaan toen de bus er passeerde. Ze spreken ook over "een aanval met zware explosieven".

Dat de explosies vrij stevig waren, bevestigt ook doelman Roman Bürki. "We wisten niet goed wat er aan de hand was. We hebben ons allemaal op de grond gegooid." De ramen van de bus zijn voor een stuk beschadigd. De club zelf bevestigt dat verdediger Marc Bartra gewond is geraakt door glasscherven en wenst hem een spoedig herstel. Voorzitter Hans-Joachim Watzke benadrukt dat het zeker niet levensbedreigend is.