Vanavond in "IS in het vizier": Belgische gevangenissen doelwit van jihad-ronselaars

Niet enkel via internet maar ook in onze Belgische gevangenissen proberen extremistische ronselaars nieuwe aanhangers te rekruteren. Voor zijn Canvasreeks "IS in het vizier" trok Rudi Vranckx ook in België op onderzoek.

