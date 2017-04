Zoon Eric Trump insinueert nu dat zus Ivanka haar vader wel eens het duwtje in de rug zou gegeven hebben om de aanval op Syrië uit te voeren. Zij is een van de adviseurs van haar vader in het Witte Huis. De 35-jarige Ivanka heeft een goede band met hem en liet in interviews al weten dat ze "het niet altijd eens zijn, maar dat hij wel openstaat voor andere meningen". Na de beelden van de chemische aanval in Syrië zou ze haar moederhart hebben laten spreken.

"De aanval was vreselijk. Deze mannen zijn barbaren en ik ben blij dat mijn vader zo heeft gereageerd", aldus Eric. "Soms moet een supermacht als Amerika ingrijpen." Over zijn oudere zus Ivanka is hij een en al lof. Ze zou een positieve invloed hebben, want ze durft tenminste "nee" zeggen tegen de president.