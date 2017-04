Politie vuurt traangas af op gevangenisbewakers

In Fleury-Mérogis, 33 kilometer ten zuiden van Parijs, is het vannacht tot opstootjes gekomen tussen de ordediensten en protesterende gevangenisbewakers. 350 cipiers blokkeerde de toegangsweg tot de grootste gevangenis van Europa uit protest tegen een reeks gewelddadige incidenten in de strafinrichting.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Politie vuurt traangas af op gevangenisbewakers

In Fleury-Mérogis, 33 kilometer ten zuiden van Parijs, is het vannacht tot opstootjes gekomen tussen de ordediensten en protesterende gevangenisbewakers. 350 cipiers blokkeerde de toegangsweg tot de grootste gevangenis van Europa uit protest tegen een reeks gewelddadige incidenten in de strafinrichting.