Twee doden bij schietpartij in school San Bernardino

Bij een schietpartij in een klaslokaal in de Amerikaanse staat Californië, zijn twee volwassenen gedood. Twee leerlingen raakten zwaargewond en zijn in kritieke toestand. De andere leerlingen van de school zijn met bussen geëvacueerd.

