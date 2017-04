Zijn nieuwe wet op buitenlandse onderwijsinstellingen heeft onlangs meer dan 70.000 betogers op straat gebracht in Boedapest. Die zien er een nieuwe stap in om de vrijheid van onderwijs en onderzoek verder te ondermijnen in Hongarije.

Critici zien in de wet vooral een middel om de Central European University (CEU) in Hongarije aan banden te leggen of te sluiten. Die CEU wordt is opgericht door de Hongaars-Amerikaanse financier George Soros, die een "Open Society" voorstelt en grote invloed heeft in de voormalige landen van het Oostblok in Centraal- en Oost-Europa.

Die liberale visie van Soros staat haaks op het gesloten nationalisme van Orban, die stelt dat de Europese cultuur bedreigd wordt door migratie en multiculturalisme. Eerder had Orban ook al buitenlandse ngo's in het land fors aan banden gelegd.