De razzia's van de Vel d'Hiv (Vélodrome d'Hiver) in juli 1942 vormen een zwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. In twee dagen tijd werden toen meer dan 13.000 Franse Joden opgepakt door de Franse politie. Onder hen waren 4.000 kinderen.

Een groot deel van de gevangenen werd een tijdlang opgesloten in de Vel d'Hiv, een groot wielerstadion in de buurt van Parijs. Ze leefden er in erg miserabele omstandigheden. De meesten werden daarna met goederenwagens naar nazi-concentratiekampen afgevoerd, waar ze nadien werden vermoord.

Het drama van de Vel d'Hiv ligt erg gevoelig in Frankrijk. Dat land had een erg groot aantal collaborateurs met de Duitse bezetting, veel meer dan de meeste andere landen in Europa.