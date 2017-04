Palmzondag: feestelijke liturgie in lokale tinten

Vandaag is het Palmzondag, de laatste zondag van de vasten. Morgen begint de Goede Week die eindigt op Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus, voor de christenen het belangrijkste feest in het liturgische jaar. Kerkgangers laten in de mis een palmtak zegenen, in sommige landen een ander stukje lentegroen.

