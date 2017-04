"Het terrorisme treft Egypte opnieuw, dit keer op Palmzondag", twittert de woordvoerder van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ongeveer 10 procent van de meer dan 90 miljoen inwoners van Egypte zijn christenen. Ze leven grotendeels in vrede met de moslimmeerderheid, hoewel er af en toe spanningen zijn.

Bij een bomaanslag op een kerk in december 2016 in Egypte werden 30 mensen gedood. Die aanslag werd door de terreurmilitie IS opgeëist. Eind deze maand bezoekt ook paus Franciscus Egypte.