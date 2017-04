Vlaamse vrouw getuigt over de aanslag in Stockholm

Nathalie Stuer uit Sint-Niklaas was in het centrum van Stockholm toen daar gisteren een aanslag werd gepleegd. "We moeten tonen dat we niet bang zijn", vertelt ze aan onze reporter Inge Vrancken in een lang interview.

