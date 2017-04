"Op sommige werkplekken in onze provincie moeten vrouwen hoge hakken dragen op het werk. Zoals de meeste Brits-Columbianen meent onze regering dat dit onrechtvaardig is", aldus Clark in een mededeling. De liberale premier vindt deze "praktijk gevaarlijk en discriminerend".

De minister van Arbeid van de provincie, Shirley Bond, verwacht dat de werkgevers in het communiqué "een duidelijk signaal zien dat het onaanvaardbaar is iemand het dragen van hoge hakken op het werk op te leggen".

Premier Clark zet met haar mededeling het licht op groen voor een wetsontwerp van de leider van de groene partij, Andrew Weaver, dat veiligheidsnormen op het werk gelijkstelt voor alle seksen.