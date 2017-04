En wat met de aanwijzingen dat Gülen-sympathisanten ook in ons land bespioneerd worden? Zelf loopt Akyol niet hoog op met de Gülen-beweging: “Ik denk dat de beweging in Turkije wel degelijk in duistere zaakjes verwikkeld was. Gülen-leden binnen de politie en het gerecht hebben hun macht misbruikt, en er waren Gülenisten betrokken bij de coup. Turkije heeft dus wel redenen om hen aan te pakken. Alleen is dat ontaard in een ware heksenjacht, waarbij iederéén met banden met Gülen als staatsvijand gebrandmerkt wordt.” Hij begrijpt dus best dat de Belgische overheid geen zin heeft in spionagetoestanden. “Als Turkije dat doet – en die kans is reëel – dan heeft België natuurlijk wel het recht om daartegen op te treden.” Maar goed nadenken over hoe je dat doet dus.

