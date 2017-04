Niet alleen voor de verhouding met Rusland, maar ook voor die met China lijken er veranderingen op til. "President Xi Jinping, op bezoek bij Trump in Florida, zat er bijna letterlijk naast toen de aanval op de luchtmachtbasis uitgevoerd werd. Dit was ook een signaal aan de Chinese president: 'met ons valt niet te sollen, als het nodig is, grijpen we in in de wereld.'

Een belangrijk boodschap met het oog op Noord-Korea.'" Tillerson liet in verband daarmee vanmorgen gespierde taal horen. Als het nodig is, zijn de Verenigde Staten bereid om alleen op te treden tegen Noord-Korea. "Als China zich niet op ons kan afstemmen, zijn we klaar om alleen op te treden."