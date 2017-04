Hoe zeker zijn we eigenlijk dat er geen chemische aanvallen meer zullen volgen, na de gifgasaanval van afgelopen dinsdag? "De VS heeft donderdagnacht alvast heel snel en geproportioneerd duidelijk gemaakt dat ze in heel specifieke gevallen opnieuw de rode lijn laten respecteren", zegt Franssen.

"Ik denk dat het belang van de schaal van de tegenaanval van de VS daarin heel belangrijk is. Was dit een all out aanval die slecht gedimensioneerd was, dan kan je zeggen: we gaan die testen nog eens proberen. Ik sluit niet uit dat er nog eens een test gaat gebeuren. Maar de VS lijkt het nu wel heel duidelijk te hebben gemaakt: "Vanop deze luchtmachtbasis zijn chemische wapens ingezet, wij gaan een duidelijk signaal geven en die basis bombarderen". Als dit een test was: dan is ie voor beide partijen gelukt."