Het is al meer dan een week erg onrustig in Venezuela. Donderdag schoot de politie nog een jongeman dood tijdens een betoging in een buitenwijk van Caracas. Vandaag staat er nieuw protest gepland.

De spanningen zijn het gevolg van de beslissing van het Hooggerechtshof om het parlement zijn bevoegdheden te ontnemen en zo de wetgevende macht buitenspel te zetten. Onder internationale druk werd die beslissing ongedaan gemaakt.