Neil Gorsuch, rechter bij het federale hof van beroep, wordt een van de vijf conservatieve magistraten, tegenover vier progressieve. Aangezien hij nog maar 49 jaar oud is, zal hij waarschijnlijk nog vele jaren zijn stempel kunnen drukken op het hof.

De benoeming van Gorsuch is een duidelijke overwinning voor president Trump. Voor veel conservatieven maakte de keuze voor Gorsuch veel goed van wat ze beschouwen als zwakheden en tekortkomingen van Trump. Sommige Republikeinen zeggen zelfs dat de vacature in het Hooggerechtshof een van de redenen is waarom Trump de verkiezingen heeft gewonnen. In exitpolls noemde 21 procent van de keizers de benoemingen in het Hooggerechtshof "de belangrijkste factor" voor hun stemgedrag, en 56 procent van die mensen heeft voor Trump gestemd.

Het Hooggerechtshof spreekt zich uit over de grote kwesties die de Amerikaanse samenleving beroeren. De rechter, die voor het leven benoemd is, zal de instelling in het conservatisme verankeren, mogelijk voor een generatie lang. Tot grote vreugde van traditionele geestelijken, vuurwapenmilitanten, tegenstanders van abortus of machtige financiers. Gorsuch is immers een voorstander van een ruime interpretatie van godsdienstvrijheid, van het recht op vrije wapendracht, en een tegenstander van abortus en beperkingen op de financiering van politieke partijen en politici.