Truck ingereden op groep mensen in Zweden

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een truck ingereden op een groep mensen in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. Volgens de politie zijn daarbij zeker drie doden en verschillende gewonden gevallen. De politie behandelt het incident als een terreuraanslag. De Zweedse premier spreekt over "een aanval op Zweden".

