Koning Abdullah en koningin Rania hadden een ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump en first lady Melania in het Witte Huis. De gesprekken gingen onder meer over terreur en de nodige vredesinspanningen. Er kwam geen tolk aan te pas want Abdullah praat vloeiend Engels. Hij vatte destijds hogere studies aan in de VS.

De ogen van de pers waren vooral gericht op de dames. Rania geldt als een van de meest stijlvolle koninginnen. Dus wilde Melania zeker niet onderdoen. Zij koos voor een groen ontwerp van Hervé Pierre. Hij tekende eerder al voor haar witte jurk op het inauguratiebal van haar echtgenoot. Gefluisterd wordt dat Pierre best wel eens de vaste couturier van de first lady zou kunnen worden. Zoals Oleg Cassini dat werd voor wijlen Jackie Kennedy. Opvallend in het groene ensemble was de split in het midden van de rok. Daarnaast zou de groene kleur een verwijzing zijn naar het groen in de Jordaanse vlag, en groen zou ook het paradijs voorstellen bij islamitische gelovigen. Rania hield het -zoals altijd- op stijlvol chique met een zwart-witcombinatie. Vooral haar spierwitte Louboutins vielen in de smaak.

Terwijl de mannen het over politiek hadden, bezochten Rania en Melania een school voor uitsluitend (een 700-tal) meisjes. Rania ijvert als koningin voor vrouwenrechten, Melania wil als first lady graag cyberpesten aanpakken. Ze woonden een les biologie in een klas bij. De leerlingen dissecteerden net... de braakbal van een uil.