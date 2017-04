De beslissing van Trump komt voor Reynders niet als een verrassing. "Na de chemische aanvallen in Syrië is de aanval begrijpelijk. Tegelijk is het geen verrassing na de aankondigingen van de Verenigde Staten om meer een unilateraal dan een multilateraal beleid te voeren."

Wat België betreft, is Reynders stellig: "Wij proberen een escalatie te vermijden. We vragen daarom net als een aantal Europese collega's om opnieuw rond te tafel te zitten. Een militaire oplossing zal er niet komen, alleen een politieke oplossing is mogelijk. Maar dat is niet gemakkelijk, omdat er geen echte oriëntatie is richting een multilaterale aanpak, iets wat we wel zouden moeten doen."

Volgens Reynders houdt die oplossing een nieuwe regering in. "Misschien na verkiezingen, maar zonder Bashar al-Assad", klinkt hij stellig.