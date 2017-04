400 boten houden 1.000 jaar oude traditie in ere

In de stad Taizhou, in het oosten van China, is het jaarlijkse bootfestival van start gegaan. Honderden boten uit Taizhou en de brede omgeving nemen deel aan het evenement dat ontstaan is meer dan 1.000 jaar geleden tijdens de Song-dynastie. Met meer dan 300.000 bezoekers is het festival is een echte publiekstrekker.

