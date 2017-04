Volgens hen heeft Assad nu een rode lijn overschreden door opnieuw chemische wapens te gebruiken. Hij moet voor die verschrikkelijke aanval gestraft worden en het moet duidelijk worden dat geen enkele grootmacht Assad nog wil of kan beschermen.

Amerikaanse vliegtuigen voeren al meer een jaar bombardementen uit in Syrië, maar dan enkel tegen de terreurgroepen IS en Tahrir al-Sham. Dat laatste is het vroegere Nusrat-front dat gelinkt wordt aan de terreurnetwerken van Al Qaeda.

Tot nu toe hebben de VS-vliegtuigen altijd vermeden om bewust de troepen van Assad te bestoken. Die beschikt nog altijd over een aanzienlijke luchtmacht, maar de VS kan die wel vernietigen in de lucht of op de grond. Probleem daarbij is dat op een aantal luchtmachtbasis in Syrië ook Russische vliegtuigen gestationeerd zijn en de VS zeker niet het risico willen lopen dat die geraakt worden.