Tot dusver konden reizigers vrij vlot voorbij de grenscontrole. Over het algemeen controleerde de politie de geldigheid en de echtheid van het identiteitsdocument en keek ze of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond. "Het was een systeem tussen veiligheid en vlotheid", zegt woordvoerder Peter De Waele van de federale politie. "Niet iedereen werd in de databank gecontroleerd."

Vanaf morgen verandert dat. "Met de nieuwe wetgeving moeten we iedereen, maar dan ook iedereen, van kind tot ouderling, controleren in de politiedatabank, wat natuurlijk meer werk met zich meebrengt."

In die politiedatabank kunt u overigens sneller terechtkomen dan u denkt. Wie bijvoorbeeld meermaals een uitnodiging van de politie heeft geweigerd, bijvoorbeeld omdat zijn domiciliegegevens niet up to date zijn, kan al geseind staan. "Mensen zijn zich daar niet van bewust", zegt De Waele.