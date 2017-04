Jachtluipaardwelpjes ontmoeten hun publiek

Deze jachtluipaardwelpjes zijn de trots van het Smithsonian Conservation Biology Institute in de Amerikaanse staat Virginia. In nog geen week tijd werden twee nesten jachtluipaarden geboren in het instituut, 120 kilometer ten westen van Washington DC. Happy baarde vijf gezonde welpjes op 23 maart en op 28 maart is Miti bevallen van een zevenling.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jachtluipaardwelpjes ontmoeten hun publiek

Deze jachtluipaardwelpjes zijn de trots van het Smithsonian Conservation Biology Institute in de Amerikaanse staat Virginia. In nog geen week tijd werden twee nesten jachtluipaarden geboren in het instituut, 120 kilometer ten westen van Washington DC. Happy baarde vijf gezonde welpjes op 23 maart en op 28 maart is Miti bevallen van een zevenling.