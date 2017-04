Op 31 januari had het Europees Parlement de hervorming van de groothandelsmarkt voor roaming al goedgekeurd, de stemming van vandaag werd dan ook beschouwd als een formaliteit. Maar er is nu dus een akkoord over de groothandelsprijzen tussen het parlement en de lidstaten.

Daardoor is het nu definitief: ten laatste op 15 juni 2017 worden de roamingtarieven afgeschaft. Vanuit een ander EU-land zal u dus hetzelfde betalen voor een sms, een telefoongesprek of het gebruik van internet als vanuit België.

Vanaf dan zullen de groothandelstarieven voor mobiele data nog maximaal 7,70 euro per gigabyte bedragen. Per jaar zal die prijs dalen, tot 2,5 euro per gigabyte in 2022. Voor telefoongesprekken zal de grens op 3,2 eurocent per minuut liggen en voor sms'en dalen de tarieven van 2 naar 1 eurocent.