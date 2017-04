Holslag deed zijn onheilspellende voorspelling over de onvermijdelijke oorlog naar eigen zeggen zo'n 15 jaar geleden al, tijdens een discussie in de Amerikaanse defensieacademie. "Mijn toehoorders waren met verstomming geslagen. De meeste waarnemers in Amerika veronderstelden dat een nieuwe grootmachtentragedie vermeden kon worden", schrijft professor Holslag in zijn opiniestuk in de krant.

Maar de tijden zijn veranderd sindsdien. "Vandaag, in de aanloop van de ontmoeting tussen de Chinese en Amerikaanse president, is er slechts een minderheid in Washington die een grootmachtenconflict uitsluit", aldus Jonathan Holslag. De kern van het probleem volgens hem: "een geopolitiek nulsomspel in de Stille Oceaan. Elke Chinese militaire zet in de regio wordt door de Verenigde Staten als een bedreiging beschouwd en omgekeerd".