Vorige week gaf de Amerikaanse regering nog te kennen dat het vertrek van Assad geen prioriteit was, maar op dat standpunt lijkt ze nu toch terug te komen.

"Het is goed mogelijk, in feite is het al gebeurd, dat mijn houding ten opzichte van Syrië en Assad erg veranderd is. Als je terugblikt op de voorbije weken, waren er andere aanvallen met gas. Dit is een heel ander niveau", benadrukte president Trump. Op de vraag of de Verenigde Staten hun beleid ten opzichte van Syrië gaan veranderen, antwoordde Trump kort en cryptisch: "Je zal wel zien".

Vice-president Mike Pence zei op zijn beurt dat de aanval niet getolereerd kan worden. "Alle opties liggen op tafel wat betreft Syrië." Wat er daarmee concreet bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. Het is afwachten of en hoe het beleid van de Verenigde Staten tegenover het Syrische regime zal veranderen.