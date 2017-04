Auteur: Dominique Fiers

Dominique Fiers In Marokko is zes maanden na de parlementsverkiezingen eindelijk een eind gekomen aan de politieke impasse. Koning Mohammed VI heeft vandaag een nieuwe coalitieregering aangeduid en die is een stuk liberaler dan de vorige. De premier wordt Sadeddine El Othmani van de gematigde moslimpartij PJD. De belangrijkste posten gaan echter niet naar zijn partij, maar naar partijloze getrouwen van de koning.