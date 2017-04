"Ik vond het gewoon een mooie film,” zegt Amine, een jongen op straat in de hoofdstad Rabat. “Tien minuten werd er over seks gepraat en meteen is iedereen in alle staten.”

In de film zien we onder meer een vrouw in een nikab. Ze had haar man maar twee keer gezien toen ze zich verloofden en daarna ook trouwden. “Liefde groeit door samen te leven”, vindt de vrouw. “Je hoeft elkaar niet te kennen om elkaar lief te hebben.”

Toen er problemen ontstonden in het huwelijk wilde haar man een tweede vrouw nemen. “Natuurlijk was ik jaloers, maar ik kan niet tegenspreken wat in de Koran staat. Het geloof laat toe dat een man verscheidene vrouwen huwt, dus moet ik dat ook doen. Allah zal mij voor mijn geduld belonen,” is haar reactie.