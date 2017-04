Nu bedroeg het Amerikaanse handelstekort met China vorig jaar 347 miljard dollar. De VS klaagt al decennia over de moeilijke toegang tot de grote Chinese markt, manipulatie van de koers van de Chinese munt of yuan, verdoken staatssteun aan grote bedrijven, diefstal van technologie en andere oneerlijke handelspraktijken vanuit de Volksrepubliek.

Xi Jinping heeft zich tot nu toe vrij afwachtend opgesteld tegenover al die dreigementen vanuit Washington en het komt er voor hem vooral op aan om een handelsoorlog te vermijden. Die zou zowel de VS als China raken, maar Peking is wel beducht voor een plotse verstoring van de wederzijdse handel. De omschakeling van een exporteconomie naar de binnenlandse consumptie verloopt niet zo vlot als China wil. Bovendien wordt China duur en verplaatst veel productie zich naar goedkopere landen in Azië.

Met een belangrijk congres van zijn communistische partij in het najaar kan Xi niet zwak overkomen. Wel kan hij Trump er op wijzen dat zijn hervormingen tijd nodig hebben, dat de handel meer evenwichtig kan worden en toenadering inzake Chinese investeringen in de VS (en dus meer banen daar) zou ook helpen. Of dat volstaat voor Donald Trump, moet blijken.