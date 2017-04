Dode walvis spoelt aan op New Yorks strand

Op Rockaway Beach in de New Yorkse wijk Queens is een dode bultrug aangespoeld. Volgens lokale media zou het gaan om een walvis van twee jaar oud die 7,62 meter lang is. De Atlantic Marine Conservation Society onderzoekt momenteel wat er gebeurd is met de walvis door middel van een necropsie, de dierlijke vorm van autopsie.

