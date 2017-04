Zowel de commentaren van Trump eergisteren als de eigenlijke aanval van vannacht zijn opmerkelijk in het licht van eerdere uitlatingen die hij met betrekking tot de oorlog in Syrië deed, nota bene wat de reactie van Obama betreft na een eerdere chemische aanval in 2013 op Ghouta, een voorstad van Damascus.

Hoewel Obama altijd had gezegd dat het gebruik van chemische wapens voor hem "een rode lijn" was in die oorlog, ging hij toen niet tot militaire actie over. Daarmee deed hij precies wat Trump hem herhaaldelijk via Twitter had aangeraden.

"Laat de Arabische Liga zich om Syrië bekommeren", schreef Trump op 29 augustus 2013 op Twitter. "Waarom betalen die rijke Arabische landen ons niet voor de hoge kosten van zo'n aanval?"

"Als Obama Syrië aanvalt en daarbij onschuldige burgers verwondt en doodt, zullen hij en de VS daar erg slecht uit komen", ging hij een dag later voort. "De president moet toestemming van het Congres vragen alvorens Syrië aan te vallen", schreef hij nog een dag later. "Hij maakt een grote fout als hij dat niet doet."