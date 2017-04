11 presidentskandidaten debatteren op Franse tv

In Frankrijk is het tweede grote tv-debat gehouden in aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Een onuitgegeven editie, want alle elf kandidaten deden mee.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

11 presidentskandidaten debatteren op Franse tv

In Frankrijk is het tweede grote tv-debat gehouden in aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Een onuitgegeven editie, want alle elf kandidaten deden mee.