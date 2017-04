Op 20 maart was er een eerste confrontatie, maar toen namen maar de vijf kandidaten deel die in de peilingen meer dan 10 procent hadden gehaald: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. ""Na dat eerste debat kwam er veel kritiek van mensen die het niet eerlijk vonden dat niet elke kandidaat zijn programma kon voorstellen", zegt correspondent Frank Renout in Parijs.

Daarom schuiven nu vanavond ook de zes andere kandidaten aan die de nodige 500 handtekeningen hebben verzameld mee aan tafel: Nicolas Dupont-Aignant, Jean Lasalle, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, François Asselineau en Philippe Poutou. Ze krijgen een uitgelezen kans om zich aan de Franse bevolking voor te stellen en hun programma kenbaar te maken, al zijn sommigen ronduit kansloos. De bekendste van de "kleinere" kandidaten is ongetwijfeld "souvereinist" Nicolas Dupont-Aignant, die onder meer voorstelt om de grenzen te sluiten. In de peilingen staat hij op 4 procent.