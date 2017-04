Bovendien heeft de VS vorig jaar niet minder dan tien miljoen visa uitgegeven aan mensen die legaal het land bezochten. Het invoeren van een dergelijk vergaande maatregel zou een enorme vertraging en bureaucratische rompslomp betekenen, niet enkel voor de bezoekers, maar ook voor de immigratiedienst en de VS-veiligheidsdiensten die anders al wel genoeg werk op de plank hebben. U kunt zich dan verwachten aan nog langere files bij de paspoortcontrole op Amerikaanse luchthavens.

Los daarvan zullen ook Amerikaanse bedrijven die buitenlanders voor korte of lange tijd in dienst nemen -denk dan bijvoorbeeld aan de cruciale IT-sector in Silicon Valley- hun aanwervingen ernstig in het honderd zien lopen met economische schade tot gevolg.

Bovendien zullen burgerrechtenbewegingen in de VS ook nu opnieuw naar de rechter kunnen stappen om die wel extreme vorm van controles aan te vechten als strijdig met de grondwet of andere wetten van de VS. Onlangs hebben ze zo met succes twee decreten inzake een inreisverbod voor mensen uit zes overwegend islamitische landen door Amerikaanse rechtbanken ongeldig laten verklaren.