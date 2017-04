Op de eerste zittingsdag is al meteen beslist tot een uitstel van vijf werkdagen. De advocaten van Dilma Rousseff vragen iets meer tijd om het dossier van 1.086 pagina's te bestuderen.

Hoe dan ook dreigt het vandaag gestarte proces de politieke instabiliteit in Brazilië nog wat te vergroten. Mocht het hof inderdaad beslissen om de uitslag van 2014 niet te valideren, dan wordt de verkiezing van het duo Rousseff-Temer ongeldig verklaard.

Voor Dilma Rousseff betekent dat in de praktijk weinig verandering, want zij was in augustus vorig jaar afgezet omdat ze de begroting op onorthodoxe wijze had opgesmukt. Maar voor Michel Temer zou dat meteen een eind maken aan zijn presidentschap dat nog geen jaar duurt. Het Congres moet in dat geval binnen de 30 dagen een nieuwe president aanwijzen.