IJskappen aan de kust van Groenland zijn definitief verloren

Dat zeggen wetenschappers van de universiteit van Ohio, in de Verenigde Staten. Het kantelpunt was er in 1997. Sindsdien is er geen weg terug en wordt de ijsmassa met de dag kleiner. Als tegen 2100 al het kustijs in Groendland gesmolten is, zal de zeespiegel wereldwijd gemiddeld 4 cm stijgen. Voor het ijs in het midden van Groenland is het nog niet te laat. Mocht dat allemaal smelten, dan stijgt de zeespiegel met ruim 7 meter.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

IJskappen aan de kust van Groenland zijn definitief verloren

Dat zeggen wetenschappers van de universiteit van Ohio, in de Verenigde Staten. Het kantelpunt was er in 1997. Sindsdien is er geen weg terug en wordt de ijsmassa met de dag kleiner. Als tegen 2100 al het kustijs in Groendland gesmolten is, zal de zeespiegel wereldwijd gemiddeld 4 cm stijgen. Voor het ijs in het midden van Groenland is het nog niet te laat. Mocht dat allemaal smelten, dan stijgt de zeespiegel met ruim 7 meter.